«Тест оказался положительным»: коронавирус помешал волейболисткам «Локомотива» встретиться на игре с «Уралочкой»

Архивный снимок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу знаменитая свердловская волейбольная команда «Уралочка» должна была встретиться с калининградским «Локомотивом». Это был бы матч 4-го тура Чемпионата Российской Суперлиги Париматч. Однако в последний момент игру отменили. Как оказалось, причиной тому стал коронавирус, обнаруженный у одной из участниц команды «Локомотив».

- Перед прошлым матчем с казанским «Динамо» мы сдавали тесты, все было чисто, - отмечает Александр Косырьков, генеральный директор ВК «Локомотив». - Прилетев домой, сдали вновь и были выявлены положительные результаты. Пока ведем переговоры с «Уралочкой». У нас теплые отношения, надеюсь, что сможем договориться о переносе игры. Мы понимаем, что сложно найти свободную дату в календаре, учитывая, что оба клуба выступают еще и в Лиге чемпионов.

В клубе «Уралочка» добавляют, что об отмене игры их команда узнала уже когда прибыла в Калининград. При этом техническое поражение «Локомотиву» засчитано не было. Решением Исполкома Всероссийской федерации, игра состоится, но в другое время.