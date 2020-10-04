Еще один человек в Свердловской области умер от COVID-19

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 29 812 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Свердловской области продолжает распространяться. В связи с этим на минувшей неделе в общественном транспорте города ужесточили требования по ношению масок. В метро, например, пассажирам без средств индивидуальной защиты, больше не продают жетоны. Тем временем за минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано еще 172 случая COVID-19. Кроме того увеличилось число умерших от заболевания.

- Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Общее число случаев - 612.

Добавим, что с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 29 812 человек. Из них 22 164 уже выздоровели.