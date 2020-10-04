Во время матча «Урал» - ЦСКА полиция задержала двух дебоширов-болельщиков

Охрану общественного порядка осуществляли около трехсот сотрудников полиции. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На Екатеринбург-Арене в субботу вечером прошел матч «Урал» - ЦСКА. Игра закончилась победой гостей со счетом 0:2. Атмосфера на стадионе была напряженная. Сам матч посетили 15 тысяч человек, из которых 1398 были болельщиками ЦСКА. О том, как обеспечивался порядок среди фанатов футбола, сегодня рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

- Охрану общественного порядка осуществляли около трехсот сотрудников полиции при поддержке бойцов Росгвардии, а также 32 представителей частных охранных организаций, - уточняют в ведомстве. - Сотрудники ОВД осуществляли личный досмотр граждан на входе в спортивное сооружение, пресекая пронос на стадион спиртных напитков, фаеров и иных запрещенных предметов.

При этом во время матча сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в комнату полиции двух болельщиков, нарушавших общественный порядок. Их привлекли к ответственности по административной статьей «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

- Ответственность по статье предусматривает, в том числе административный штраф в размере до десяти тысяч рублей, а также административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок до трех лет, - добавляют в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

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