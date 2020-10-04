«Представился сотрудником банка»: жительница Екатеринбурга перевела телефонному мошеннику полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На уловку IT-аферистов попалась жительница Екатеринбурга. 45-летняя женщина поверила, что человек, который позвонил ей, является сотрудником банка.

- Мужчина сообщил, что со счета гражданки происходят несанкционированные попытки списания денежных средств, - уточняют в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Затем звонивший настоятельно рекомендовал женщине, чтобы «обезопасить» денежные средства, обналичить их через банкомат и перевести на указанные «резервные» счета.

После того, как женщина все сделала, мошенник пообещал перезвонить ей, но этого так и не случилось. Лишь после этого женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Добычей злоумышленника стали 550 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», - уточняют в ведомстве. - Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.