«Пробили забор и вылетели на тротуар»: на проспекте Космонавтов столкнулись Lada и Chevrolet

К месту происшествия сбежались прохожие. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

ГИБДД Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах аварии, которая случилась в субботу, 3 октября, поздно вечером. На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Ильича столкнулись две машины. После этого их вынесло на тротуар, где они проломили ограждение.

- Машина Lada, которая ехала по Космонавтов, когда поворачивать стала, не пропустила Chevrolet, - рассказывают очевидцы.

К месту столкновения сразу сбежались прохожие. Они же и вызвали спасателей и «скорую». В аварии пострадал водитель Lada — 25-летний парень. В тяжелом состоянии его увезли в больницу. Второй машиной управлял 32-летний мужчина.