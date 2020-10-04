В поселке под Алапаевском пожарные спасли человека из горящего дома

Архивный снимок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В третьем часу ночи в поселке Нейво-Шайтанский, что под Алапаевском, случился пожар. Пламя очень быстро охватило два частных жилых дома и гараж. Общая площадь пожара составила 224 квадратных метра.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями эвакуирован один человек.

Огонь удалось потушить в 03.45. Полностью пожарные закончили работать на месте ЧП в 05.50.