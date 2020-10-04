Стали известны подробности пожара, в котором погибла многодетная семья

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Прокуратура подключилась к расследованию пожара в Тавде, который унес жизни двух взрослых и трех детей. При этом всего в семье было пять детей, двоим удалось спастись.

- В этой семье воспитывались еще 2 детей, 2011 г.р. и 2012 г.р., которые смогли спастись. По предварительной информации, когда родители уснули, один из детей играл со спичками и поджег шкафчик, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Эту версию «КП» рассказали и местные жители.

- Все верно. Ребенок поджег мебель, и квартира быстро загорелась. При этом родители рано уснули, так как были пьяны, - рассказали «КП»-Екатеринбург жители Тавды.

Кроме этого в прокуратуре отметили, что мать детей состояла на профилактическом учете. Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».