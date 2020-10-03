Гончаренко прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для ЦСКА

ЦСКА стал единственным клубом из России, который представит нашу страну во втором по значимости турнире старого Света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы УЕФА для армейцев. Напомним, что ЦСКА стал единственным клубом из России, который представит нашу страну во втором по значимости турнире старого Света.

ЦСКА попал в одну группу с «Динамо» Загреб, «Вольфсбергом» и «Фейенордом»

- Виктор Михайлович, как оцените группу, учитывая, что в соперниках могли быть гранды вроде «Милана» или «Лестера»? – спросил корреспондент «КП» у главного тренера ЦСКА после матча против «Урала» в Екатеринбурге.

- К жеребьевке нужно спокойно относиться. Не следили, где был «Милан», а где, например, «Лилль». Нужно готовиться к каждому матчу, - ответил Гончаренко.

Добавим, что ЦСКА начнет групповой этап Лиги Европы на выезде против «Вольфсберга». Игра пройдет в Австрии 22 октября.