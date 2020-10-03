Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Налетел на «островок безопасности» и перевернулся: на Уралмаше нетрезвый лихач устроил ДТП

Авария произошла напротив УЗТМ
Евгений СТОЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий
После того, как кроссовер налетел на "островок безопасности", он пролетел еще около 50 метров

После того, как кроссовер налетел на "островок безопасности", он пролетел еще около 50 метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько минут назад на Уралмаше – прямо напротив завода УЗТМ – произошло ДТП, где перевернулась машина.

Свидетелем последствий аварии стал наш фотокорреспондент Алексей Булатов.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Как рассказал «КП» один из очевидцев, водитель перевернувшегося Hyundai был в состоянии алкогольного опьянения.

- Видимо, не заметил «островок безопасности» на Машиностроителей и налетел на него. Машина проехала несколько десятков метров и перевернулась, - рассказал очевидец.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.

ЧП