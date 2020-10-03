Налетел на «островок безопасности» и перевернулся: на Уралмаше нетрезвый лихач устроил ДТП

После того, как кроссовер налетел на "островок безопасности", он пролетел еще около 50 метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несколько минут назад на Уралмаше – прямо напротив завода УЗТМ – произошло ДТП, где перевернулась машина.
Свидетелем последствий аварии стал наш фотокорреспондент Алексей Булатов.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Как рассказал «КП» один из очевидцев, водитель перевернувшегося Hyundai был в состоянии алкогольного опьянения.
- Видимо, не заметил «островок безопасности» на Машиностроителей и налетел на него. Машина проехала несколько десятков метров и перевернулась, - рассказал очевидец.
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