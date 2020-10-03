«Водитель ВАЗа был пьян»: прокуратура взяла на контроль проверку аварии в Нижнем Тагиле, где сбили толпу пешеходов

Перед тем как вылететь на тротуар, "девятка" снесла металлические ограждения. Фото: УГИБДД

Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП в Нижнем Тагиле, где лихач на «девятке» влетел в пешеходов.

Авария произошла утром 3 октября. Водитель ВАЗ-2109 ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Daewoo Nexia. После удара отечественная легковушка снесла металлические ограждения и вылетела на тротуар, где в этот момент были люди. По последним данным количество людей, пострадавших в аварии, увеличилось до шести человек. Среди них четыре пешехода, водитель ВАЗа, а также пассажир Daewoo.

- Водитель автомобиля ВАЗ, предварительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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