«Площадь огня 480 метров»: в Первоуральке пожарные больше трех часов тушили здание гостиницы

Для тушения использовалась высотная техника. Фото: ГУ МЧС

Накануне вечером в Первоуральске произошел масштабный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, огнем оказалось охвачено здание гостиницы «Постоялый двор», а площадь пожара составила 480 квадратных метра.

Сообщение о возгорании поступило огнеборцам в 19:07.

- Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания – огонь стремительно распространялся по пустотным перекрытиям. Для тушения кровли использовалась высотная техника, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Чтобы локазилозовать пожар спасателям потребовалось почти три часа.

Для координации сил и техники на месте функционировал штаб по пожаротушению. В ликвидации огня принимали участие 39 человек спасателей и 14 единиц техники.

К счастью, в огне никто не пострадал. В причинах пожара сейчас разбираются пожарные дознаватели.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.