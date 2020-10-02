В Первоуральске загорелась гостиница

Фото: МЧС по Свердловской области

В Первоуральске сегодня вечером загорелась гостиница «Постоялый двор», расположенная на улице Ватутина. По данным МЧС пожар начался около семи вечера. Огонь охватил кровлю здания.

- Огнеборцы принимают все меры для локализации огня. Для координации сил и средств на мете развернут штаб пожаротушения. Для тушения кровли задействована высотная техника, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

В тушении пожара задействованы 10 единиц пожарной техники. С огнем борются 26 сотрудников МЧС. Как сообщают в ведомстве, гостиница сейчас не работает. Когда здание загорелось, людей в нем не было. Информации о пострадавших нет.