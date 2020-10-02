МВД выплатит избитому в отделении рабочему завода 30 тысяч рублей

После отделения Максим Червоткин приехал домой со следами от наручников и ссадинами на теле. Фото: предоставлено пострадавшим

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал МВД РФ выплатить 30 тысяч рублей Максиму Червоткину, которого осенью 2018 года в Нижнем Тагиле избили сотрудники полиции. Информацию об этом «КП-Екатеринбург подтвердил сам пострадавший. Также Максим Червоткин рассказал, что его адвокат Алексей Бушмаков будет обжаловать решение суда, так как изначально взыскать с министерства просили 2,5 миллиона рублей.

- Конечно, мы будем обжаловать. Потрачено намного больше и денег и сил и времени, - прокомментировал Максим Червоткин решение суда.

Напомним, что тагильчанина доставили в отделение якобы из-за неоплаченных штрафов и продержали там всю ночь. Вечером следующего дня Максим Червоткин вернулся домой в синяках и ссадинах. По его словам, полицейские заставляли его приседать и отжиматься. В общей сложности, согласно медицинской экспертизе, ему нанесли 40 ударов руками и ногами. Позднее во время следствия сотрудники МВД признались, что пытались добиться от Максима признания в каком-либо преступлении, чтобы повысить раскрываемость преступлений.

В сентябре 2019 года суд вынес приговор сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 21, которые избили Максима Червоткина. Анатолию Леонову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, Антону Лобанову и Денису Бородачеву в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.