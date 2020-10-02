Девочка задела оголённые провода: на Урале будут судить мать, 10-летнюю дочь которой убило током

Самодельный электроудлинитель Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области, в Байкаловском районе будут судить местную жительницу, обвиняемую в причинении по неосторожности смерти своей дочери. Девочка погибла 5 августа. По данным следствия, когда произошла трагедия 28-летняя женщина косила траву электрическим триммером. Она использовала самодельный электроудлинитель, розетка которого не имела защитного корпуса, следовательно, провода оставались оголенными.

- Закончив косить траву, женщина попросила свою дочь, 2010 г.р., собрать удлинитель, который не был предварительно обесточен. Начав собирать удлинитель, девочка задела находившиеся под напряжением оголённые провода и получила электротравму. Оказанная ей находившимися поблизости людьми первая помощь не привела к положительному результату. От полученного поражения электрическим током девочка погибла, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователям женщина рассказала, что самодельный электроудлинитель ей достался от прежнего хозяина дома. В один момент при использовании удлинителя она сломала у его розетки защитный корпус. Мать призналась, что понимала, что оголившиеся провода стали представлять опасность, однако она продолжала использовать удлинитель в таком виде, намереваясь в дальнейшем отремонтировать его. Следователи направили уголовное дело для рассмотрения в суд.