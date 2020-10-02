Новым главой департамента образования в Екатеринбурге стал директор Дворца молодежи

Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового начальника департамента образования. Им стал директор Дворца молодежи Константин Шевченко. К работе он приступит с 5 октября.

По данным опубликованным мэрией Екатеринбурга Константин Шевченко женат, у него есть двое сыновей. Сейчас ему 44 года. Родился Константин Шевченко в Ревде. В 1999 году окончил УрГПУ по специальности «Профессиональное обучение», а в 2000 году – аспирантуру Института развития регионального образования в Екатеринбурге. С 2010 года по настоящее время Константин Шевченко руководил Дворцом молодежи.

- За 10 лет работы Константин Валерьевич проявил себя как высокоэффективный руководитель. Он развивал Дворец молодёжи как многоуровневое, многофункциональное учреждение, лидирующее в сфере дополнительного образования, содействовал повышению качества образовательных услуг в муниципалитетах Свердловской области, - рассказали в мэрии.

На должность директора Дворца молодёжи вместо Константина Шевченко назначен Александр Слизько, ранее занимавший должность заместителя директора по проектной деятельности.