В Нижнем Тагиле двое мужчин устроили пожар, в котором погибли два человека

Дзержинский районный суд назначил Сергею Сухареву наказание в виде 6 лет лишения свободы, Русану Быбка в виде 3 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор ранее судимым Руслану Быбка и Сергею Сухареву, которые устроили пожар в доме по улице Щорса. Из-за отравления продуктами горения во время пожара погибли 2 жильца дома.

- Руслан Быбка и Сергей Сухарев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, поскольку эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, Сергей Сухарев, узнав во время телефонного разговора от своей бывшей сожительницы о том, что она отсутствует дома, договорился с находившимся Русланом Бабка поджечь ее комнату в доме. Из-за утроенного ими пожара от отравления продуктами горения погибли два человека. Кроме того в огне было уничтожено имущество других жильцов дома.

Мужчины полностью признали свою вину. Дзержинский районный суд назначил Сергею Сухареву наказание в виде 6 лет лишения свободы, Русану Быбка в виде 3 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.