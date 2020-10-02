Фото: департамент информационной политики

Медучреждения Свердловской области получили 28 новых автомобилей скорой помощи. Машины вручил врачам губернатор Евгений Куйвашев. Как отметил глава региона, увеличение количества машин - это возможность спасти сотни, а то и тысячи жизней уральцев. Сейчас по его словам регион входит в число российских лидеров по уровню обеспеченности спецавтотехникой.

- В этом году нагрузка на медиков возросла многократно. Знаю, какая сложная работа у бригад скорой помощи. Уверен, что с новыми автомобилями им будет проще и комфортнее добираться до своих пациентов. А уральцы смогут вовремя получить необходимую помощь. За пять лет нам удалось в два раза сократить долю устаревших автомобилей скорой. И эта работа будет продолжена, - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Фото: департамент информационной политики

Главный врач Территориального центра медицины катастроф Виктор Попов отметил, что автомобили в медучреждения отправляют разные и они соответствуют тем дорожным условиям, в которых будут работать. В новой партии - восемь автомобилей Ford, 16 марки ГАЗ и четыре УАЗа. Машины скорой помощи отправятся сегодня в 18 городов региона: в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Невьянск, Талицу, Ревду, Ирбит, Красноуральск, Полевской, Серов, Кировград, Верхнюю Салду, Верхнюю Пышму, Березовский, Верхотурье, Арамиль, Карпинск, Пышму.