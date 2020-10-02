Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность столичных абонентов в московских аэропортах после частичного возобновления авиасообщения. Август стал самым популярным месяцем для поездок среди жителей столицы. В этот период в Домодедове, Внукове и Шереметьеве клиенты оператора скачали 44% от общего объема трафика, потребленного в этих аэропортах за июнь-август.

Tele2 подвела итоги активности столичных абонентов в период отпусков. По мере восстановления авиасообщения нагрузка на сеть в московских аэропортах постепенно увеличивалась. Так, в июле клиенты оператора скачали на 70% гигабайтов больше, чем месяцем ранее, в августе – на 57% больше, чем в июле. Наибольший результат по приросту продемонстрировал аэропорт Шереметьево – в августе потребление мобильного интернета увеличилось здесь по сравнению с июнем в шесть раз.

Дата-активность столичных абонентов Tele2 коррелирует с объемом пассажирского трафика в московских аэропортах. Самым трафиковым периодом стала последняя неделя августа – на территории Шереметьева, Домодедова и Внукова абоненты оператора скачали 21% от общего объема трафика, потребленного летом на этих объектах.

С изменением динамики распространения коронавируса в сентябре и началом делового сезона интерес абонентов Tele2 к путешествиям снижается. Несмотря на начало «бархатного» сезона, оператор зафиксировал спад интернет-активности клиентов в зонах вылета. Так, спрос на гигабайты уменьшился на 36% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32% – с показателем прошлого года.

Данные сервисов бронирования демонстрируют, как пандемия скорректировала планы абонентов Tele2 на отпуск. По данным сервиса «Путешествия», чаще всего клиенты ездили в Челябинск, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Симферополь. Общее число пользователей платформы, которые в июле-августе купили билеты в города России, уменьшилось на 14 п. п. год к году.

Сервис «Путешествия» работает по принципу агрегатора и позволяет найти лучшие предложения на сайтах компаний-партнеров. Поисковик сравнивает цены множества источников с учетом акций и спецпредложений. Путешественники могут без комиссии приобрести авиабилеты и туры, забронировать отель по выгодным ценам, а также оформить страховку для выезда за границу. Онлайн-платформа доступна не только клиентам Tele2, но и всем любителям путешествий. Однако кешбэк за покупки получают только абоненты оператора: 1% от стоимости авиабилетов и до 4% от стоимости отелей и туров возвращаются на счет мобильного телефона.