Жители Свердловской области накопили долги по ЖКХ на 19 миллиардов рублей

Не все потребители во время оплачивают счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области за 15 лет накопили коммунальный долг на общую сумму в 19 миллиардов рублей. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса, когда по постановлению федерального правительства должникам до 13 декабря 2020 года не начисляют пени, а также не отключают коммунальные ресурсы.

- Отмена пеней, запрет на отключение электроэнергии и других услуг подтолкнуло к росту неплатежей. Многие недобросовестные потребители почувствовали безнаказанность. С 1 января, когда эти решения будут отменены, пени начислят на всю сумму долга. И тогда должники поймут, как сильно ошибались, когда не оплачивали коммунальные ресурсы, - рассказал «КП-Екатеринбург» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Николай Смирнов ответил на самые актуальные вопросы по теме ЖКХ

Между тем, у потребителей есть возможность сэкономить деньги на оплате горячей воды.

- Есть такие приборы учета, которые фиксируют не только объем потребляемого ресурса, но и его качество. При покупке такого прибора нужно смотреть наличие сертификата, который выдается Роспотребнадзором РФ, - говорит министр.

Таким образом, объем горячей воды, который приходится пропускать в ожидании, когда она нагреется, не придется оплачивать.

Подробные ответы Николая Смирнова на актуальные вопросы по ЖКХ слушайте в подкасте от радио «Комсомольская правда – Екатеринбург» - по ссылке.