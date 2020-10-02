В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Каширскую Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители на месяц перекроют движение по улице Каширской: от Стачек до переулка Механический. Проехать нельзя будет с 26 октября по 26 ноября. Дело в том, в это время на участке ООО «УралСтройМонтаж» будет прокладывать трубопровод, сети водопровода и канализации.

- На время проведения работ движение транспорта будет направлено по улице Стачек, Войкова и переулку Механическому, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Мэрия просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.