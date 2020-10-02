Уральца наказали за то, что он не сдал тест на коронавирус

Житель Каменска-Уральского теперь выплатит 7,5 тысяч рублей штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском накануне, 1 октября, суд оштрафовал местного жителя, который не сдал вовремя тест на коронавирус. Мужчина вернулся из-за границы и, по распоряжению федерального Роспотребнадзора, был обязан в течение трех дней пройти обследование, после чего загрузить результаты на портал госуслуг. Но он этого не сделал.

- Гражданин оштрафован на 7,5 тысяч рублей. Судом принято решение о снижении административного штрафа, - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства на 2 октября, на территорию Свердловской области с начала августа прибыли 19920 человек. В первые три дня со дня прилета анализы сдали 19272 уральца. У 80-ти человек тест подтвердился.

648 человек не прошли обследование, в отношении 268 уже составлены протоколы. На сегодняшний день Роспотребнадзор выписал уже четыре штрафа на сумму 37,5 тысяч рублей.