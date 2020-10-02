Приют для собак в Екатеринбурге ждет гостей

В субботу, 3 октября, на базе ЕМУП «Спецавтобаза» пройдет День открытых дверей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 3 октября, в Екатеринбурге на территории ЕМУП «Спецавтобаза» в приюте для бездомных животных пройдет еще один день открытых дверей. Всех желающих будут ждать с 13:00 до 16:00. Мероприятие в этот раз будет посвящено Дню защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября ежегодно с 1931 года во многих странах мира.

- Особенно в этот день в приюте ждут тех, кто ищет себе надежного четвероногого друга и готов забрать домой одного из подопечных, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Сейчас в приюте находятся 70 собак и щенков, которые ждут хозяев. Все они стерилизованы, осмотрены ветеринаром и обработаны от блох. На Дне открытых дверей будет ветеринар, который сможет рассказать о том, как правильно ухаживать за питомцами.

Если вы не можете пока взять к себе собаку, но очень хотите помочь приюту, можно будет пожертвовать деньги на сухие и влажные корма, ошейники, лекарства, миски, поводки и крупы. Всех гостей просят соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком и ходить в маске.