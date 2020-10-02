Считает, что ее травят: свердловчанка судится с соседом из-за запаха табака

Ангелина уверена, что Сергей специально курит у себя в квартире, чтобы испортить ей здоровье, и решила подать на него в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Тавды, что в Свердловской области, Ангелина живет в многоквартирном доме. А рядом с ней живет ее сосед Евгений. Между их квартирами находится общая смежная стена, в которой находится ниша для установки счетчиков электроэнергии с технологическим каналом для прокладки электропроводки. Этот канал проходит с первого по пятый этаж.

Ангелина уверена, что через эту нишу сосед травит ее табаком, фумигатором, таблетками от комаров, «дихлофосом» и другими вредными веществами. Женщина даже обращалась в полицию и вызывала к себе специалистов Роспотребнадзора. В первом случае она получала отказы, а во втором ей сообщили, что концентрация вредных веществ в ее квартире находится в норме.

- Так как мужчина систематически курит в квартире и не реагирует на ее просьбы о прекращении курения, тем самым постоянно подвергает риску ее здоровье, она сочла, что вправе требовать возмещение морального вреда, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Женщина подала иск в Тавдинский районный суд. В нем она требовала обязать Евгения заделать нишу кирпичом, а также прекращать «травить ее». А также попросила с него 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Но ей отказали.

Ангелина решила обжаловать решение в Свердловском областном суде, но там его оставили без изменений.