Изобретения, которые изменили жизнь

Сфера высоких технологий также идет по пути слияния различных функций Фото: Иван ВИСЛОВ

Мы живем в уникальное время. Следим за стыковками МКС в прямом эфире, за 12 часов пересекаем Атлантику, расплачиваемся на кассе с помощью смартфона. Всё это является результатом высокотехнологичных изобретений, которым мы обязаны ученым.

Но иногда новые удобные вещи появляются не в результате научных открытий, а путем соединения двух или трех абсолютно разных предметов или функций. Мы сделали подборку слияний, которые позволили появиться вещам, сделавшим нашу жизнь более комфортной.

Первый пример в нашей коллекции – это дом на колесах. Изобрел их основатель компании Airstream Trailer (эйерстрим трэйла) Уолли Бьям, который был заядлым путешественником. В 1936 году его фирма предложила новую революционную модель «Strimer» (стримэ). В ней была кухня-трансформер, превращающаяся в кровать, собственное водоснабжение, генератор, аккумулятор и электричество. Путешественники быстро оценили преимущества домов на колесах: можно останавливаться где угодно и любоваться видами с кружкой кофе в руке.

Кстати, кофе три в одном также появился в результате слияния и поэтому также попал в нашу подборку. В 1906 году английский химик Джордж Констант Вашингтон заметил осадок в виде пудры, который собирался на дне его кофеварки. Вдохновившись открытием, он создал первое массовое производство растворимого кофе. Этот кофе завоевал популярность по всему миру, особенно после второй мировой войны. Люди полюбили его за простоту и быстроту приготовления. Чуть позже для удобства растворимый кофе стали фасовать в порционные пакетики. Следующим этапом стало добавление сахара и сливок прямо на производстве.

Еще одним примером изобретений-слияний является блендер. Его изобрел Стивен Поплавски в 1922 году. Устройство смешивало сироп, кристаллы углекислоты и воду. В начале блендер имел вид чаши на подставке, в которой крутился нож пропеллерного вида. Однако это устройство могло только смешивать. Спустя пару лет, на тематической выставке, Фред Уорингс представил стационарный блендер. Изобретатель смог самостоятельно дополнить и доработать принцип устройства, которое назвал Miracle Blender Это устройство практически не отличалось от современного. Оно могло не только перемешивать, но и делать пюре из ингредиентов, мельчить и шинковать.

Швейцарский нож или мультил – любимая вещь многих мужчин тоже не мог не попасть в нашу подборку. Мало кто знает, что история современных мультитулов началась еще в 19 веке. Первым образцом был швейцарский нож, созданный в 1891 году. Его придумал Карл Эльзенер в Швейцарии, отчего изобретение и получило свое название. Первые варианты

многофункциональных ножей включали в себя лезвие, шило, консервный нож и отвертку, позже к ним добавился штопор. В конце 19 века их стали производить две известные корпорации - Victorinox и Wenger. Сейчас они продаются в любом торговом центре.

История появления самих торговых центров начинается в конце 18 века с первых пассажей, созданных в Париже. Они стали родоначальниками объединения торговли и развлечений. Пассаж представляет собой улицу под стеклянной крышей, с обеих сторон которой расположены магазинчики. Самой известной из них стала торговая галерея в Пале-Руаяль.

Новые стандарты строительства торговых комплексов сформировал Рокфеллер-центр в Нью-Йорке. После этого начали создавать привычные нам крупные торговые центры, находящиеся за городом. Такой тип сооружений получил название «молл».

И напоследок хотелось бы рассказать, что сфера высоких технологий также идет по пути слияния различных функций, которые можно оплачивать одним счетом. Например, тариф «Весь МТС Супер», в который входит мобильная связь, домашний интернет, а также цифровое и мобильное ТВ - 162 канала мобильного ТВ и 155 цифрового. Скорость интернета достигает 100 Мбит/с. Подробную информацию можно узнать на сайте МТС.

Сейчас при подключении к тарифу действует акция – первый месяц вы получаете в подарок. Со второго месяца оплата составит 650 рублей в месяц.