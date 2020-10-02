Автор «Любимки» вместе с Ургантом спел под гитару свой новый трек

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В гости на шоу «Вечерний Ургант» минувшим вечером, 1 октября, заглянул уральский рэпер Niletto, автор популярной песни «Любимка». Музыкант уже не первый раз появляется на передаче Ивана Урганта, однако в качестве гостя – впервые.

Вместе с ведущим рэпер поговорил о музыке, планах на будущее, о переезде из Екатеринбурга, а также исполнил акустическую версию своего нового трека – «В мире людей», который вышел ровно 1 октября, в день рождения Niletto. Аккомпанировал ему на гитаре Иван Ургант.

Вместе с новой песней, рэпер исполнил кавер на песню известной поэтессы Ларисы Рубальской – «Напрасные слова». Он стал своего рода ответом на ее положительный отклик о песне «Любимка».

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