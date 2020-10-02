На Среднем Урале от коронавируса умерли еще два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились еще две смерти от коронавируса. Всего их с начала пандемии – 607. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 164 новых случая заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+88).

Общее число зафиксированных в регионе случаев с конца марта – 29475.

- Состояние 100 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимации, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 556. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики сумели вылечить 21967 человек. Только за минувшие сутки из больниц выписали еще 89 пациентов.