В воздухе Екатеринбурга диоксид азота превышен в 1,4 раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В атмосферном воздухе Екатеринбурга значительно превышено количество загрязняющих веществ. Из-за того, что диоксид азота превышен в 1,4 раза, горожане стали чувствовать сладковатый запах и едкий дым в разных районах города.

В связи с этим, к проверке подключилась городская прокуратура.

- К проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, регионального управления Роспотребнадзора, ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты отберут пробы воздуха, проведут исследование для установления причин и последствий загрязнения атмосферного воздуха.