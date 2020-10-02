Самозанятым тагильчанам раздали 4,5 миллиона рублей

Тагильчане получили поддержку от государства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила, которые официально зарегистрированы в качестве самозанятых, государство выделило 4,5 миллиона рублей из бюджета для поддержки в период пандемии коронавируса.

Выплаты провели через региональный фонд поддержки предпринимательства. Заявления на выплату пяти тысяч рублей принимались до 1 октября 2020 года, пишет издание TagilCity.ru.

По всей Свердловской области в этом году от самозанятых поступило 14,5 тысяч заявлений.