Самозанятым тагильчанам раздали 4,5 миллиона рублей

Тагильчане получили поддержку от государства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жителям Нижнего Тагила, которые официально зарегистрированы в качестве самозанятых, государство выделило 4,5 миллиона рублей из бюджета для поддержки в период пандемии коронавируса.
Выплаты провели через региональный фонд поддержки предпринимательства. Заявления на выплату пяти тысяч рублей принимались до 1 октября 2020 года, пишет издание TagilCity.ru.
По всей Свердловской области в этом году от самозанятых поступило 14,5 тысяч заявлений.