Парк XXII Партсъезда откроют для екатеринбуржцев к началу ноября

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В парке XXII Партсъезда, что за Дворцом молодежи в Екатеринбурге, полным ходом идут работы по благоустройству. Сейчас строители устанавливают опоры освещения, прокладывают пешеходные и велосипедные дорожки, а также укладывают газон. В ближайшие дни в парке закончат укладку бетонного основания парковых аллей, а также установят детские и спортивные площадки.

Как отметили в администрации Екатеринбурга, центральная парковая линия уже практически полностью «оделась» в гранит. Открыть ее планируют до 1 ноября.

- Работы, которые выполнялись у Дворца молодежи, практически завершены. До 1 ноября мы планируем открыть для транзитного прохода центральную линию с поворотом в сторону ВИЗ-бульвара, чтобы у детей была возможность спокойно ходить через парк в ближайшие школы, - рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Напомним, из-за реконструкции парка XXII Партсъезда возникали недовольства у местных жителей и общественников, которые объясняли, что им не нравится новый формат благоустройства. После этого концепцию несколько поменяли.

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