Свердловский избирком отказал в проведении референдума о прямых выборах мэра

У одного из активистов были неправильно указаны паспортные данные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская избирательная комиссия отказала в проведении референдума о прямых выборах мэра. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовой информации региона. Согласно документу, виной всему – неправильно указанные паспортные данные одного из активистов «Народной инициативы».

- В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению референдума в Свердловской области и в протоколе собрания инициативной группы в отношении члена инициативной группы Алексея Викторовича Кочнева указаны недостоверные данные паспорта, - сообщается в документации.

Напомним, активисты несколько месяцев собирали подписи по прямым выборам мэра. Для того, чтобы их законопроект рассмотрели в Заксобрании, им необходимо было собрать порядка 10 тысяч подписей. Активисты собрали больше – 15 тысяч, из них 1,3 тысячи признали недействительными.