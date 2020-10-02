В Березовском презентовали световой фонтан

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В городе Березовский под Екатеринбургом 1 октября протестировали первый «пешеходный» световой фонтан, который открылся на Малахитовом бульваре. При этом, 2 октября новый объект законсервировали на зиму уже на следующий день, 2 октября.

Малахитовый бульвар вместе с новым уникальным фонтаном построили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

«Пешеходными» называют фонтаны без чаши. В Березовском фонтан оборудовали подсветкой, меняющей режимы. В Екатеринбурге такие фонтаны есть у ТЦ «Пассажа» и «Ельцин Центра».