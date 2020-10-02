Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 5 октября

Электропоезд ЭТ2М Фото: ОАО «РЖД»

С 5 октября 2020 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», в соответствие с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый «дачный» сезон.

С 5 октября отменяются «летние» поезда:

· № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;

· № 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

· № 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;

· № 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;

· № 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;

· № 6510 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;

· № 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;

· № 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;

· № 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

Пригородные поезда №6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил будут курсировать только по рабочим дням (ежедневно в летний период).

С 5 октября назначаются пригородные поезда:

· № 6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский;

· № 6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский.

С 1 ноября отменяются пригородные поезда:

· № 7494/7492 Сургут – Ульт-Ягун – Нижневартовск-1;

· № 7491/6093 Нижневартовск-1 – Ульт-Ягун – Сургут.

Кроме того, с 5 октября на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», пригородных кассах, на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).