Французский художник «взломал» рекламный баннер в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге появился необычный рекламный баннер, пространство которого было «взломано» французским художником Мишелем Дюше, также известным под псевдонимом «ОХ». Он стал единственным зарубежным артистом, выступившим на фестивале «Стенограффия».

- С 1980-х годов автор входит в состав известной парижской арт-группы Frères Ripoulin и прочно закрепился в числе влиятельных деятелей нового движения в уличном искусстве – свободная фигуративность, - рассказали в пресс-службе фестиваля. – Кроме принтов и граффити, в своих работах OX часто обращается к жанру уличной плакатной графики и точечно «взламывает» пространство, используя в качестве инструмента билборды.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Так как из-за пандемии коронавируса художник не мог прилететь в Екатеринбург лично, под его чутким руководством работу создавали волонтеры «Стенограффии». По задумке автора, слово «реклама», как и сама реклама, проходят через офисный шредер – так ОХ управляет вниманием прохожих и заставляет их сконцентрироваться на биллборде.

- Проекты Мишеля Дюше, его работы с биллбордами, совпадают с нашим видением наружной рекламы. Это часть городской среды, окружающей нас действительности. Наружная реклама способна трансформировать пространство, быть носителем культурного кода, частью современного искусства, - рассказала о проекте Дарья Лебедева, директор DeltaBuying, Deltaplan Group.

Адрес объекта: рядом с улицей Амундсена 69/1.