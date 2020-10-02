За сутки на дорогах Екатеринбурга в авариях пострадали три ребенка

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

За минувшие сутки, 1 октября, на дорогах Екатеринбурга произошло три серьезных ДТП, в которых пострадали три ребенка.

Первое произошло около 15:15 на улице Щербакова: 18-летний водитель легковушки «Лада-211440» во время перестроения в другой ряд столкнулся с автомобилем Nissan.

В итоге, пострадал 17-летний пассажир «Лады», но благодаря тому, что он был пристегнут ремнем, серьезных травм не получил. Его госпитализировали в детскую больницу. Водитель объяснил, что хотел перестроиться, но просто не заметил другую машину.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Второе ДТП случилось около 18:00 на улице Фрунзе. Водитель Hyundai сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенка госпитализировали в больницу, где ему диагностировали ушибы мягких тканей и ссадины головы и правой кисти.

- 30-летняя женщина-водитель пояснила, что мальчик появился неожиданно на проезжей части. Родители мальчика рассказали, что их сын был в сопровождении старших братьев. Все они направлялись домой, но решили сократить путь, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – У мальчика на одежде были светоотражающие элементы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Третья авария случилась примерно в это же время на улице Шефская. Водитель Toyota сбил 10-летнего мальчика, которая также выскочил на проезжую часть на красный свет светофора. В итоге, ребенка госпитализировали с переломом кости левого виска.

Мама его рассказала, что пошла встречать супруга с работы, а сын остался гулять во дворе. Но вскоре передумал и решил догнать маму, поэтому и перебежал на «красный». У мальчика на одежде был светоотражающие элементы.

- По данным фактам ДТП материалы будут направлены в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении законных представителей детей к административной ответственности, - рассказали в городской ГИБДД.