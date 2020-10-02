Уральская певица Монеточка выпустила новый альбом

Фото: Лиза Монеточка в Instagram

У уральской певицы Монеточки (Лизы Гардымовой) в ночь с 1 на 2 октября вышел новый альбом под названием «Декоративно-прикладное искусство». Это уже четвертый альбом у 22-летней артистки. Только за несколько часов 11 новых песен прослушали больше 47 тысяч человек.

Самым популярным альбомом Монеточки, который и поднял девушку на вершину славы, стали «Раскраски для взрослых», написанный в 2018 году. Его прослушали больше 19,5 миллионов человек.

Обложка нового альбома. Фото: Лиза Монеточка в Instagram

Напомним, в июле прошлого года Монеточка вошла в топ-40 самых успешных звезд России в возрасте до 40 лет по версии русского журнала Forbes. Ее доход за год составил порядка 800 тысяч долларов. Кроме того, также по версии Forbes, Лиза вошла в топ-30 самых перспективных молодых россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лиза Монеточка: биография восходящей звезды поколения Z. Биография певицы Лизы Монеточка, которая покорила всю страну ангельским голосом и недетскими песнями, началась в Екатеринбурге (подробнее)

Как восходящая звезда "Монеточка" проводит внеплановые школьные каникулы? Корреспонденты «КП» провели день со старшеклассницей Лизой и на ее примере проверили, чем занимаются ребята во время учебного карантина (подробности)

«Вина – понемножку»: уральская певица Монеточка поделилась житейской мудростью, которой научилась за 22 года жизни. В своей новой песне она рассказала о 22 вещах, которые поняла к своему Дню рождения (подробнее)