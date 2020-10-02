Жителям Екатеринбурга вернули Шарташ

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы демонтировали незаконно установленный забор на пляже озера Шарташ в Екатеринбурге, вдоль улицы Рыбакова. Из-за ограждения местные жители, да и просто горожане, не могли отдыхать на этом участке.

- Владельца забора уведомили о возбуждении исполнительного производства, вручили ему требование об исполнении решения суда, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Кроме того, ему объяснили, что, если он вновь установит забор, ему будет грозить уже уголовная ответственность. После этого конструкция была убрана в добровольном порядке.