Какой будет погода в Екатеринбурге в начале октября: отвечает синоптик

«Бабье лето» постепенно уходит из Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятница, 2 октября, - последний теплый день осени, «бабье лето» заканчивается. Солнце, приветливо выглядывающее из-за редких облаков, скроется серыми тучами. Температура воздуха на Урале превышала климатические значения на 2-4 градуса, а в последние дни – на 4-6 градусов. Воздух прогревался до +16…+20.

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, какую погоду ждать от начала октября.

- В пятницу антициклон еще удержит благоприятную погоду, но уже в выходные дни уступит давлению арктического фронта, под влиянием которого в Свердловской области пройдут небольшие дожди, похолодает, - рассказала синоптик.

В субботу, 3 октября, температура уже значительно опустится. Холодная погода сохранится всю следующую неделю: столбики термометра 5-8 октября днем поднимутся лишь до +4…+9. Однако значительных осадков в эти дни не ожидается.