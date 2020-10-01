В Свердловской области больше двух месяцев ищут пожилого мужчину

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
В Свердловской области волонтеры и сотрудники полиции больше двух месяцев ищут пожилого мужчину. 61-летний Чаурин Николай Николаевич ушел из дома в деревне Черкасовка Артинского городского округа еще 8 июля.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», родственников у мужчины нет. Поэтому поисками занимаются добровольцы и сотрудники полиции. 15 августа в Михайловске силовики нашли автомобиль Николая Николаевича, но о самом мужчине до сих пор ничего не известно.
Приметы:
Рост: 175 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: русые, с проседью
Был одет: светло-коричневая футболка, синее трико, галоши.
С собой: черная сумка.
Если вы знаете, где может находиться Чаурин Николай Николаевич, сообщите инфоргу поиска Светлане 8 963 440 51 05 или по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт