В Свердловской области больше двух месяцев ищут пожилого мужчину

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Свердловской области волонтеры и сотрудники полиции больше двух месяцев ищут пожилого мужчину. 61-летний Чаурин Николай Николаевич ушел из дома в деревне Черкасовка Артинского городского округа еще 8 июля.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», родственников у мужчины нет. Поэтому поисками занимаются добровольцы и сотрудники полиции. 15 августа в Михайловске силовики нашли автомобиль Николая Николаевича, но о самом мужчине до сих пор ничего не известно.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: русые, с проседью

Был одет: светло-коричневая футболка, синее трико, галоши.

С собой: черная сумка.

Если вы знаете, где может находиться Чаурин Николай Николаевич, сообщите инфоргу поиска Светлане 8 963 440 51 05 или по телефонам указанным в ориентировке.