Перевозки пассажиров на СвЖД в сентябре снизились на 15%

За девять месяцев 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 17,8 миллионов пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

По оперативным данным, в сентябре 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,2 млн пассажиров, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,8 млн пассажиров (-10,3%), в дальнем следовании – 0,4 млн (-34%). Пассажирооборот в сентябре 2020 года составил 507 млн пасс-км, что на 33,1% меньше сентября 2019 года.

За девять месяцев (январь-сентябрь) 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 17,8 млн пассажиров, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 13,9 млн пассажиров (-19,9%), в дальнем следовании – 3,9 млн (-38,1%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2020 года снизился на 36,8% и составил 4,6 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в сентябре 2020 года, по оперативным данным, перевезено 88,2 млн пассажиров, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 81,5 млн пассажиров (-14,3%), в дальнем следовании – 6,7 млн (-32%). Пассажирооборот в сентябре 2020 года составил 8,2 млрд пасс-км, что на 32,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь-сентябрь 2020 года перевезено 639 млн пассажиров (-28,7% к январю-сентябрю 2019 года), из них в дальнем следовании – 52,4 млн пассажиров (-42%), в пригородном сообщении – 586,6 млн (-27,3%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2020 года снизился на 41,9% к уровню прошлого года и составил 60,8 млрд пасс-км.