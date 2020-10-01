На Шарташском рынке в Екатеринбурге 200 человек привили от гриппа

Завтра прививку от гриппа можно будет поставить в торговом центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Шарташском рынке в Екатеринбурге сегодня дежурила бригада медиков. С часу до трех дня врачи ставили всем желающим прививки от гриппа. За это время прививки отечественной вакцины «Совигрипп» поставили 200 екатеринбуржцам – сотрудникам рынка и посетителям пенсионного возраста.

– Вакцинация проводилась только после измерения температуры бесконтактным термометром и осмотра терапевтом, чтобы убедиться в отсутствии признаков ОРВИ. А после процедуры каждому привитому врач дал подробные рекомендации, – отметили в мэрии.

Рейд по вакцинации организуют городские власти. Так, завтра, 2 октября, с 13:00 до 15:00 сделать прививку можно будет в торговом центре METRO Cash and Carry (дублёр Сибирского тракта, 21). При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат.

Напомним, что всего в новом сезоне власти Свердловской области намерены вакцинировать от гриппа до 75% населения.