До конца года билеты на «Ласточку» из Екатеринбурга в Тюмень и Курган будут стоить от 395 рублей

Фото: ОАО «РЖД»

С 1 октября по 25 декабря 2020 года пассажиры скорых дневных поездов «Ласточка» №814/811 Екатеринбург – Тюмень и №850/849 Екатеринбург – Курган смогут совершать поездки по специальным ценам.

В рамках акции оформить проездной документ на «Ласточку» можно по цене от 395 рублей. Подробные условия опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными предложениями.

Приобрести билеты на «Ласточки» до Тюмени и Кургана можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 45 дней до начала поездки.

Напомним, поезд №814/811 Екатеринбург – Тюмень курсирует ежедневно, отправление из Екатеринбурга в 17:48 (здесь и далее время местное), из Тюмени – в 06:49. Поезд №850/849 Екатеринбург – Курган также курсирует ежедневно, отправление из Екатеринбурга в 18:50, из Кургана – в 06:45. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее общество ОАО «РЖД»).

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Электропоезд «Ласточка» – подвижной состав нового поколения. В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех поездах при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Очистка поступающего в салон «Ласточки» воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

В поездах обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров; обратившись к проводнику, пассажиры могут приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки, антисептики.