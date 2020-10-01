В Екатеринбурге мужчина в нижнем белье напугал школьников

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В Екатеринбурге мужчина в нижнем белье пытался пройти в школу №66 на Эльмаше. Инцидент произошел накануне. В школе забили тревогу и обратились в полицию.

- Действительно, вчера в школу пытался пройти посторонний мужчина, но охрана общеобразовательной организации его не пропустила, - рассказали в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Сейчас екатеринбуржца, напугавшего своим видом школьников, ищут сотрудники ОВД Орджоникидзевского района.

- Сыщики отрабатывают лиц, склонных к такого рода деятельности. Как в среде наркозависимых граждан, так и среди лиц, страдающих психическими заболеваниями. Завтра, как известно, будет полнолуние. Возможно, это как-то может быть связано. Представители МВД устанавливают личность обнаженного «гангстера», чтобы привлечь его к ответственности, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Валерий Горелых также обратился к жителям Эльмаша и попросил сообщить тех, кто что-либо знает об этом человеке, где он находится, по телефону доверия областного полицейского главка 8 (343)358–71–61.