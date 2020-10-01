Евгений Куйвашев пожурил уральских мэров за нарушение масочного режима

Фото: скриншот с видео оперштаба

Губернатор Свердловской области обратился к уральским мэрам из-за ослабления контроля за соблюдением масочного режима. Евгений Куйвашев пожурил глав муниципалитетов и попросил отчитаться, почему многие жители перестали носить средства индивидуальной защиты не смотря на то, что количество заболевших коронавирусом вновь начало расти.

- Складывается впечатление, что в общественном транспорте трамваях автобусах маршрутных такси ношение масок перестало быть обязательным. Это не допустимо, - строго обратился к мэрам губернатор.

Также Евгений Куйвашев попросил не забывать про меры профилактики коронавируса и жителей региона. По словам главы региона, самые действенные меры против коронавируса довольно простые.

- Надо обязательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, проявлять разумную осторожность, чаще мыть руки, пользоваться санитайзерами. И желательно поставить прививку от гриппа, чтобы избежать возможного наложения инфекции. Если мы все будем это делать, если будем ответственны и бдительны, то обязательно победим COVID-19, обеспечим нормальный, привычный образ жизни. Я уверен, что мы способны сделать это, - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил жителям Урала, что самый тяжелый период, когда были введены жесткие ограничительные меры и в области были закрыты многие организации уже пройден. Напомним, что сейчас почти все ограничения сняты. В регионе продолжает действовать масочный режим. Также уральцев просят соблюдать социальную дистанцию.

По словам губернатора, пока ограничительные меры из-за роста количества заражений коронавирусом в регионе вводить не собираются. Но власти готовы к любому развитию ситуации. Евгений Куйвашев заверил, что свердловская система здравоохранения в полной мере готова справиться со всеми вызовами и рисками.

- Мы научились противостоять коронавирусу, научились его лечить. У нас есть необходимое медицинское оборудование, запасы лекарств и масок, достаточное количество врачей. Сейчас мы вместе с Роспотребнадзором и медиками должны сработать на опережение и не допустить новой вспышки коронавируса в регионе, - сказал губернатор.

Напомним, что в Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 157 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день на Среднем Урале составляет 29 311 человек, из которых 21 878 человек полностью вылечились от COVID-19.