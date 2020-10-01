В Свердловской области прививку от коронавируса поставили уже около 30 человек

В первую очередь от коронавируса прививают врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса. Первыми добровольцами, поставившими прививку стали два уральских медика. На сегодняшний день по данным оперштаба прививку от коронавируса поставили уже около 30 человек. Большинство из них также работают в медицинской сфере.

Как рассказали в оперштабе, сегодня прививку также поставили заместитель губернатора, заместитель руководителя оперштаба Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов.

- Все привитые от коронавируса чувствуют себя хорошо, - отметили в оперштабе.

Сейчас уральцам ставят вакцину от коронавируса «Спутник V» из тестовой партии, поступившей в область 21 сентября. До конца года в регионе ожидают 3 730 доз вакцины.