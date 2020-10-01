Получить незабываемые впечатления и отдохнуть в глэмпинге MAMONT CAMP на Алтае теперь может каждый

Фото: предоставлено пресс-службой Mamont Camp

Уже 6-й год подряд некоммерческий фонд MAMONT организует экспедиции в самые отдаленные и труднодоступные уголки России. Постоянными гостями глэмпинга MAMONT CAMP всегда были приглашенные звезды, но уже следующим летом любой желающий сможет отправиться на Алтай с MAMONT и подарить себе увлекательное и необычное путешествие.

В 2018 году некоммерческий фонд MAMONT первым в России запустил формат глэмпинга. В этом году лагерь был построен на Алтае, в горах, на берегу реки Коксы, в одном из самых таинственных и мистических мест на Земле. Здесь, в сердце нетронутого Алтая, раскинулись комфортабельные сферические шатры. Инфраструктура глэмпинга вновь удивила комфортом и гостеприимством, расширив границы популярного формата.

Фото: предоставлено пресс-службой Mamont Camp

В команду путешественников MAMONT СAMP 2020 вошли актеры, блогеры, музыканты: дизайнер Денис Симачев, DJ Марк Щедрин, актеры Анна Цуканова-Котт и Александр Головин, теле- и радиоведущий Алекс Дубас, шоумен Эдик Якут, блогеры Александр Кондрашов и Руслан Усачев, фотограф Андрей Каменев (National Geographic). За гастрономию в этом году отвечали шефы лучших московских ресторанов: Анатолий Казаков (Selfie), Денис Крупеня (Wine&Crab), Артем Лосев («Горыныч») и Виталий Истомин («Техникум» и «Сахалин»).

Преодолев долгий путь, путешественники на 4 дня погрузились в атмосферу дикой, мистической природы Алтая. Там, вдали от городов и без привычной связи с внешним миром, им предстояло отправиться в путешествие на водометных катерах, преодолеть сложные маршруты на квадроциклах, рыбачить на дикого хариуса в кристально чистых водах горных рек, собирать грибы и ягоды для совместного ужина, ночевать под звездным небом, наслаждаться величественностью заснеженных вершин Алтайских гор и просторами горных лугов.

Фото: предоставлено пресс-службой Mamont Camp

Каждый вечер команда собиралась у костра на ужин: шефы удивляли кулинарными специалитетами, приготовленными из местных ингредиентов. Тартар из огурца с укропным маслом, пончики из крапивы и клевера, таймень с зеленым карри, запеченный в белокопытнике, – меню от Дениса Крупени и Анатолия Казакова не оставило никого равнодушным. Артем Лосев и Виталий Истомин предложили гостям севиче из тайменя, тартар из марала с воблой, говядину с черным перцем и на десерт – малиновый торт с меренгой.

Миссия некоммерческого фонда MAMONT – показывать великолепие первозданной природы России и развивать туристические маршруты в самые отдаленные уголки нашей страны. Именно поэтому уже летом 2021 любой желающий сможет отправиться по пути звездной экспедиции. MAMONT СAMP Алтай подарит своим гостям уникальную возможность вырваться из плена рутины мегаполиса и насладиться экологичным комфортом среди завораживающих красот природы Алтайских гор. Следите за сайтом mamontcamp.ru, где уже в ближайшее время появится возможность забронировать удобные даты.