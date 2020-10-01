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В Екатеринбурге изменили схему движения автобуса №24

С сегодняшнего дня маршрут не будет заезжать на Широкую Речку
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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До Широкой речки теперь можно добраться только на двух маршрутах

До Широкой речки теперь можно добраться только на двух маршрутах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменили схему движения автобуса №24. С сегодняшнего дня маршрут не будет заезжать на Широкую Речку.

- С 1.10.2020г. на маршруте №24 «поселок Мичуринский (школа) - УрФУ» движение будет осуществляться без заезда на Широкую речку, - указано на сайте ЕМУП «Гортранс».

Сейчас до Широкой речки будут ездить только два маршрута - №48, следующий от Горбольницы №7 и №64 следующий от Компрессорного микрорайона до остановки Сады в поселке Мичуринский.