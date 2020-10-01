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Бывшего заместителя начальника полицейского главка Свердловской области за взятки лишили свободы на 8,5 лет

Его отправят в колонию строгого режима
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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По данным следствия, он получал взятки от предпринимателей, занимавшихся проведением азартных игр.

По данным следствия, он получал взятки от предпринимателей, занимавшихся проведением азартных игр.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служители Фемиды сегодня, 1 октября, поставили точку в деле Владимира Романюка, бывшего заместителя начальника полицейского главка Свердловской области. Вместе с ним судили Сергея Глущенко, бывшего начальника ОМВД по Ярославскому району Москвы. Владимир Романюк обвинялся в получении двух взяток, а Сергей Глущенко в том что посредничал при этом.

- Следствием и судом установлено, что в 2016 году в городе Екатеринбурге Владимир Романюк при посредничестве Сергея Глущенко неоднократно получал от местных предпринимателей, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр, взятки в виде денег на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей за бездействие в пресечении их деятельности, а также возвращение изъятого его подчиненными игрового оборудования, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета России.

Суд признал их виновными. Владимира Романюка лишили свободы на 8,5 лет. Отбывать их он будет в колонии строгого режима. Кроме того ему придется выплатить штраф - 2 миллиона рублей. Сергея Глущенко лишили свободы на 7,5 лет. Он также будет отбывать их в колонии строгого режима и тоже заплатит штраф в два миллиона рублей.

Криминал