Много шума, мало света: 90 тысяч уральцев работают в плохих условиях

Очень часто все это приводит к развитию профессиональных болезней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора проанализировали условия труда жителей Свердловской области. По данным отчетов, которые предоставили работодатели, доля уральцев, работающих во вредных условиях труда, составляет 19,3% - это почти 90 тысяч человек.

- В соответствии со номенклатурой факторов производственной среды и трудового процесса по Свердловской области, численность населения, подверженных неблагоприятному воздействию вредных условий труда в 2019 году составила 1,8 миллионов человек, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Самые частые факторы, которые считаются вредными на работе, - повышенный уровень шума, а также недостаточная освещенность. Это приводит к психоэмоциональному перенапряжению, а также к развитию профессиональных болезней легкой и средней степени тяжести.