Свердловчанка поплатилась штрафом за то, что не сдала тест на COVID-19

Вернувшись из-за границы, она должна была пройти обследование в течение трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим днем, 30 сентября, в Нижнем Тагиле оштрафовали местную жительницу, который вернулся из-за границы и не сдал тест на коронавирус. Согласно распоряжению федерального Роспотребнадзора, все, кто прилетают в Россию из других стран, обязаны в течение трех дней со дня прибытия сдать тест на COVID-19 и опубликовать результаты на портале госуслуг.

- До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию, - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По состоянию на 1 октября, начиная с начала августа в Свердловскую область прибыло 19232 человека. Тест на коронавирус сдали 18601 человек, у 75 из них результат подтвердился.

Но есть и те, кто либо пропустил время, либо сознательно не стал выполнять рекомендации Роспотребнадзора – всего 631 уралец. Из них 250 человек уже привлечены к административной ответственности. На сегодняшний день суд назначил три штрафа на сумму 30 тысяч рублей.