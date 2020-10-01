В Екатеринбурге отец и сын торговали подпольным алкоголем с токсичными примесями

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге поймали отца и сына, которых подозревают в торговле подпольным алкоголем. На них завели уголовное дело. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы они хранили, а затем перепродавали на территории Екатеринбурга и Березовского алкоголь с этикетками текилы, бренды, водки, коньяка, рома и виски. На них не было маркировки, а на этикетке не были указаны даты розлива, состав продукции и производитель.

- В качестве ГОСТа указывался уже не действующий ГОСТ. Стоимость незаконно хранившейся у отца и сына алкогольной продукции, в общей сложности, составила больше 530 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Поймали родственников во время спецмероприятия, которое проводили полицейские из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействую коррупции. Оказалось, что в составе алкоголя, который продавали отец с сыном, есть токсичные микропримеси, которые опасны для человеческого организма.

- В общей сложности, полицейские изъяли более двух тысяч бутылок разного объема с поддельными горячительными напитками, а также 430 литров спиртосодержащей жидкости, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Среди большого количества красочных этикеток на «конфискованной» стеклотаре имелись названия таких общеизвестных брендов, как «Макаллан», «Чивас», «Хеннеси» и многие другие.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.